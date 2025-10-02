/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet des soins dentaires/ English
02 oct, 2025, 07:00 ET
OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester, feront une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
2 octobre 2025
Heure
8 h 45 (HAE)
Lieu
Ottawa (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]
