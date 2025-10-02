OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester, feront une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

2 octobre 2025

Heure

8 h 45 (HAE)

Lieu

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

