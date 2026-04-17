/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet des soins dentaires/ English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
17 avr, 2026, 08:00 ET
QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, feront une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
17 avril 2026
Heure
13 h 30 (HE)
Lieu
Québec (Québec)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/61293024463
Code d'accès : 063882
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]
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