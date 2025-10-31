MONCTON, NB, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, et ministre du Commerce intérieur, ainsi que l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, feront une annonce importante dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 31 octobre 2025

Heure

14 h 30 (HA)

Lieu

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66847157705

Code d'accès : 251031

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]