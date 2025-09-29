VARENNES, QC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera, au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, un soutien pour la fabrication nationale de technologies d'énergie propre. Il sera accompagné du secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Carlos Leitão.

Date : Le lundi 29 septembre 2025

Heure : 10 h 45 (heure de l'Est)

Lieu : Varennes (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement. On leur demande d'arriver 15 minutes avant l'annonce.

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]