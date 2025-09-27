Déclaration de la ministre Valdez à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme

OTTAWA, ON, le 27 sept. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a fait la déclaration suivante :

« Le tourisme contribue au bien-être de la population d'un océan à l'autre. En offrant de bons emplois dans plus de 5 000 communautés, il stimule les économies régionales et met en valeur les grands atouts du pays. Le tourisme présente la beauté des paysages et la richesse des attraits du Canada aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. Il nous rend tous fiers d'être Canadiens.

« En cette Journée mondiale du tourisme, je tiens à souligner à quel point je suis honorée de représenter les plus de 278 000 entreprises du secteur du tourisme. Ces entreprises sont à 99,9 % des PME et emploient près de 2,3 millions de Canadiens. Cette journée est aussi l'occasion de réfléchir à leur contribution importante à notre économie et au maintien de notre identité. L'incertitude qui plane sur le monde suscite des défis, mais le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à la prospérité des entreprises touristiques.

« La période estivale a été mémorable, notamment car un grand nombre de Canadiens ont choisi de découvrir leur propre pays. Le laissez-passer Un Canada fort a incité davantage de gens à visiter des parcs, des sites historiques et des musées fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'à prendre le train, apportant des retombées avantageuses pour les communautés et les entreprises partout au pays. En rendant le tourisme plus abordable pour les jeunes et les familles, cette initiative nous a incités à soutenir les entreprises locales et à bâtir un Canada fort.

« En collaborant avec les autres ordres de gouvernement et nos partenaires de l'industrie, nous faisons du Canada une destination de calibre mondial. Nous assurons l'unité de l'économie canadienne et attirons de nouveaux investissements grâce aux travailleurs et aux ressources d'ici. Les dirigeants et les entrepreneurs autochtones du secteur du tourisme sont essentiels à ces progrès, car ils racontent l'histoire du Canada par leurs traditions, leur créativité et leur sens de l'innovation.

« L'an prochain, le Canada accueillera avec enthousiasme la Coupe du Monde de la FIFA 26™, aux côtés du Mexique et des États-Unis. En effet, le plus grand tournoi de l'histoire de la FIFA se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, et 13 matchs auront lieu à Toronto et à Vancouver. C'est une occasion exceptionnelle pour le tourisme, puisqu'environ un million de visiteurs devraient venir au pays pour assister aux matchs et visiter d'autres attractions, tisser des liens et vivre des expériences mémorables.

« Nous sommes prêts à mettre en valeur ce qui rend le Canada inoubliable, des parcs nationaux sublimes aux expériences culinaires uniques, en passant par les trésors culturels incomparables.

« Cette journée constitue l'occasion idéale pour planifier la visite d'autres coins de notre superbe pays, en toute saison. Chaque voyage permet de soutenir des emplois et des entreprises, que ce soit dans de grandes villes ou des communautés rurales ou éloignées. Bonne Journée mondiale du tourisme! »

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]