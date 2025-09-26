Les commentaires du public et la consultation des parties prenantes permettront d'orienter la stratégie et de faire du Canada un chef de file en matière d'IA

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le Canada est à un tournant historique. La technologie transforme tous les aspects de notre vie, et des forces présentes à l'échelle mondiale remodèlent notre futur. Il nous faut donc penser autrement et nous engager collectivement pour revoir comment nous pouvons exploiter l'innovation, concrétiser nos ambitions vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et protéger notre souveraineté numérique.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a annoncé la création d'un groupe de travail sur la stratégie en matière d'IA et un sprint national de 30 jours qui nous permettra de peaufiner l'approche du Canada en matière d'IA.

Au cours des mois à venir, le gouvernement se dotera d'une stratégie renouvelée en matière d'IA qui aidera le Canada à prendre les rênes de cette révolution. Ces efforts, et la collaboration des parties prenantes de tous les secteurs et de la population canadienne, sont particulièrement importants pour tirer profit de ce moment charnière de notre histoire, où de nouvelles capacités technologiques émergent en parallèle à de profonds changements géopolitiques.

Le gouvernement souhaite obtenir des avis sur une vaste gamme de thèmes associés à l'IA, dont les suivants :

Recherche et talents

Adoption de l'IA par l'ensemble des industries et des gouvernements

Commercialisation de l'IA

Renforcer le rôle des champions canadiens en IA et attirer des investissements

Bâtir des systèmes d'IA sécuritaires et renforcer la confiance du public envers cette technologie

Éducation et compétences

Bâtir une infrastructure habilitante

Sécurité de l'infrastructure canadienne et capacité

Le Groupe de travail sur la stratégie en matière d'IA sera une source précieuse d'idées nouvelles. Le groupe est constitué d'experts issus notamment de l'industrie, du milieu universitaire et de la société civile. Ils consulteront leurs réseaux pour recueillir des recommandations et des perspectives réalisables. Les Canadiens sont aussi invités à exprimer leurs vues sur le portail Consultation des Canadiens.

Le sprint national aura lieu du 1er au 31 octobre 2025. En novembre, les membres du Groupe de travail sur la stratégie en matière d'IA feront part des idées audacieuses et pratiques qu'ils ont recueillies.

Le Groupe de travail sur la stratégie en matière d'IA est formé des chefs de file suivants de l'écosystème de l'IA, qui eux aussi consulteront leurs réseaux au sujet de thèmes spécifiques :

Recherche et talents

Gail Murphy, professeure d'informatique et vice-présidente de la recherche et de l'innovation à l'Université de la Colombie-Britannique et vice-présidente du conseil d'administration de l'Alliance de recherche numérique du Canada (Colombie-Britannique)

Diane Gutiw, vice-présidente, CGI, et coprésidente du Conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle (Ontario)

Michael Bowling, professeur d'informatique et chercheur principal - Laboratoire d'apprentissage par renforcement et d'intelligence artificielle, Université de l'Alberta, et chercheur associé, Alberta Machine Intelligence Institute et titulaire de la chaire d'IA Canada-CIFAR.

Arvind Gupta, professeur au département des Sciences informatiques de l'Université de Toronto (Ontario)

Adoption de l'IA par l'ensemble de l'industrie et des gouvernements

Olivier Blais, cofondateur et vice-président de l'IA à Moov AI et coprésident du Conseil consultatif en matière d'IA

Cari Covent, directrice, Technologies

Dan Debow, président du conseil d'administration de Build Canada

Commercialisation de l'IA

Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration de Coveo

Michael Serbinis, fondateur et président-directeur général de League et président du conseil d'administration de l'Institut Périmètre

Adam Keating, fondateur et directeur général de CoLab

Renforcer le rôle des champions canadiens en IA et attirer des investissements

Patrick Pichette, associé directeur, Inovia

Ajay Agrawal, professeur de la gestion stratégique à l'Université de Toronto, fondateur de Next Canada et fondateur du Creative Destruction Lab

Sonia Sennik, directrice générale, Creative Destruction Lab

Ben Bergen, président, Conseil canadien des innovateurs

Bâtir des systèmes d'IA sécuritaires et renforcer la confiance du public envers cette technologie

Mary Wells, doyenne de la Faculté de génie, Université de Waterloo

Joelle Pineau, directrice de l'intelligence artificielle, Cohere

Taylor Owen, directeur fondateur, Centre pour les médias, la technologie et la démocratie

Éducation et compétences

Natiea Vinson, présidente-directrice générale, First Nations Technology Council

Alex Laplante, vice-président Technologie de gestion de trésorerie Canada, Banque Royale du Canada et membre du conseil d'administration de Mitacs

Docteur David Naylor, professeur de médecine et président émérite

Bâtir une infrastructure habilitante

Garth Gibson, directeur de la technologie et de l'IA, VDURA

Ian Rae, président et chef de la direction d'Aptum

Marc Etienne Ouimette, président du conseil d'administration de Digital Moment et membre du groupe d'experts One AI de l'OCDE

Sécurité de l'infrastructure canadienne et capacité

Shelly Bruce, membre distingué, Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale (Ontario)

James Neufeld, fondateur et directeur général de samdesk

Sam Ramadori, coprésident et directeur exécutif de LoiZéro

Citations

« Le gouvernement du Canada souhaite préciser rapidement sa vision concernant l'intelligence artificielle et la souveraineté numérique. Les efforts déployés par le Groupe de travail sur la stratégie en matière d'intelligence artificielle et les idées qui seront recueillies durant les consultations donneront lieu à des recommandations audacieuses, pragmatiques et réalisables pour orienter l'élaboration de la prochaine stratégie canadienne en matière d'IA. La stratégie accélérera le développement d'une infrastructure de données et d'IA propice à l'édification nationale, favorisera son adoption dans tous les secteurs de l'économie et aidera à bâtir l'économie la plus forte du G7. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Le gouvernement du Canada est déterminé à se doter de l'économie la plus robuste au sein des pays du G7, et à faire en sorte que cette économie mette l'accent sur l'innovation et l'utilisation des technologies émergentes et numériques pour soutenir la croissance.

Le Canada a été le premier pays au monde à lancer une stratégie nationale sur l'IA pleinement financée, la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle pour stimuler l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de l'économie et de la société canadienne. En tenant compte des investissements effectués au titre de cette stratégie, le Canada a investi environ 742 millions de dollars dans l'écosystème canadien de l'IA depuis 2017.

En tenant compte des commentaires formulés par les Canadiens, le gouvernement a lancé la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA en 2024, qui est dotée d'une enveloppe de 2 milliards de dollars. Par l'entremise de cette stratégie, le gouvernement effectuera des investissements stratégiques dans l'infrastructure publique et commerciale pour s'assurer que les innovateurs, les entreprises et les chercheurs du Canada ont accès à la capacité de calcul dont ils ont besoin.

Depuis 2019, le Conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle conseille le gouvernement en vue d'accroître les forces du Canada et son rôle de chef de file mondial en matière d'IA; identifie des opportunités de croissance; et veille à ce que les progrès réalisés dans le domaine de l'IA témoignent des valeurs canadiennes et profitent à la population du pays. Le Conseil continuera de fournir des conseils au gouvernement, notamment en ce qui a trait à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie.

Les membres du Groupe de travail sur la stratégie en matière d'IA, quant à eux, ont une mission ciblée et un mandat limité dans le temps. Ils fourniront au gouvernement des recommandations en fonction de leurs domaines d'expertise réciproque afin d'éclairer l'élaboration de la nouvelle stratégie.

Produits connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario; [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]