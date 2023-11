TORONTO, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le 14 novembre, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et Allison Sandmeyer-Graves, Directrice générale de Femmes et sport au Canada, feront une annonce visant à améliorer la sécurité économique et la prospérité des femmes par le biais du sport professionnel.

Date : Le 14 novembre 2023



Time: 10 h à 10 h 15 HNE (point de presse)



Lieu : Centre Mattamy Athletic



50, rue Carlton, Toronto (Ontario) M5B 1J2



4e étage, Jet Ice Lounge

Note à l'intention des médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement doivent s'inscrire avant le 13 novembre 2023 à 18 h (HNE), en envoyant un courriel à [email protected].

