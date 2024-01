EDMONTON, AB, le 5 janv. 2024 /CNW/ - Le 9 janvier, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main -d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, fera une annonce pour appuyer les organismes au service des femmes autochtones et des personnes 2ELGBTQQIA+ en Alberta.

Date : Le 9 décembre 2024



Heure : 9 h 30 (HNR)



Lieu : The Creative Hive (Salle: Hive 2)

16819 111 Ave NW

Edmonton (Alberta) T5M 2S4

Note aux médias : Les membres des médias qui veulent assister à cet événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire d'ici le 9 janvier 2024 à 8 h 30 (HNR), en envoyant un courriel à [email protected].

Renseignements: Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]