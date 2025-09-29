Le gouvernement du Canada accroît son soutien à l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde grâce à une entente importante avec le Yukon

WHITEHORSE, YT, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, fera une annonce lundi concernant l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Le secrétaire parlementaire Hanley sera accompagné de l'honorable Mike Pemberton, premier ministre du Yukon, et de l'honorable Jeanie McLean, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la Direction de la condition féminine du Yukon.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le vendredi 26 septembre. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 29 septembre 2025

HEURE :

10 h

