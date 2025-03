GATINEAU, QC, le 12 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et député de Gatineau, Steven MacKinnon, fera une annonce visant à appuyer des projets qui aident les aînés dans la région de l'Outaouais.

L'annonce sera faite au nom de la ministre des Aînés, Joanne Thompson.

Le ministre sera accompagné par des députés locaux et la mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 13 mars 2025 Heure : 10 h 30 (HAE) Lieu : Club de curling de Buckingham 626, avenue de Buckingham Gatineau (Québec)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : John Fragos, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]