VICTORIA, BC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à l'annonce de l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, soulignant les investissements après l'atteinte de la cible de dépenses de défense de 2 % fixée par l'OTAN.

L'annonce sera axée sur les investissements dans la base des Forces canadiennes d'Esquimalt et sur le renforcement de la sécurité nationale, soutenue par l'engagement du Canada à investir dans la défense.

Date : Le mercredi 1er avril 2026

Heure : 10h (HAP)

Lieu :

Base des Forces canadiennes Esquimalt, entrée principale de l'arsenal canadien de Sa Majesté Jetée B

Victoria (C.-B.)

Notes au rédacteur en chef

Les médias souhaitant participer sont priés de s'inscrire à l'avance en communiquant avec [email protected] en indiquant le nom de leur(s) participant(s) et leur organe de presse au plus tard le mercredi 1er avril 2026 à 8 h 30 (heure locale).

Veuillez vous munir d'une pièce d'identité officielle avec photo pour l'événement. À leur arrivée, les représentants des médias seront accueillis et accompagnés jusqu'à la jetée B, où l'annonce aura lieu. Une personne les accueillera à l'entrée principale à 9h30 et les raccompagnera à la fin de l'événement.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Coordonnées : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946