VANCOUVER, BC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Taleeb Noormohamed, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, Colombie-Britannique, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement et du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 20 octobre 2025

Heure

10 h15 (HAP)

Lieu

Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/61054200145

Code d'accès : 385477

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

