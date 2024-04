TORONTO, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le 5 avril, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite entreprise, et l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonceront un soutien pour rendre le logement abordable.

Date : Le 5 avril 2024



Heure : 14 h (HAE)



Lieu : Espace commun - Rez-de-chaussée

10 Vena Way (Complexe 3415, chemin Weston)

Toronto (Ontario) M9M 0G3



Note aux médias : Les membres des médias qui veulent assister à cet événement en personne ou

virtuellement doivent s'inscrire d'ici le 5 avril à 13 h (HAE) en envoyant un courriel

à [email protected].

Une interprétation simultanée en anglais et en français sera disponible pendant l'annonce. Veuillez vous connecter au moins 10 minutes à l'avance pour vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes techniques et pour permettre un démarrage rapide.

Personnes-ressources: Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632; Relations avec les médias: Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530