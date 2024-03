TORONTO, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le 5 mars, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, annoncera du financement pour aider les jeunes femmes et les jeunes de diverses identités de genre à développer leur estime de soi, à atteindre leur plein potentiel et à faire preuve de leadership.

Date : Le 5 mars 2024



Heure : 15 h 30 (HNE)



Lieu : Plan International Canada

245, avenue Eglinton Est, bureau 300

Toronto (Ontario) M4P 0B3

Notes aux médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire d'ici 14 h 30 (HNE) le 5 mars 2024, en envoyant un courriel [email protected].

Une interprétation simultanée sera disponible pendant l'annonce en anglais et en français. Veuillez vous connecter au moins 10 minutes à l'avance pour vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes techniques et pour permettre un démarrage en temps opportun.

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]