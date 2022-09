OTTAWA, ON, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Le député de Thunder Bay-Rainy River, Marcus Powlowski, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera du financement pour aider le Confederation College of Applied Arts and Technology à atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, de carboneutralité et de programme d'études, à Thunder Bay.

Un point de presse suivra.

Date : Vendredi 23 septembre 2022

Heure : 10 h (HE)

Lieu : Confederation College

Édifice McIntyre, local 211

950, rue William

Thunder Bay (Ontario) P7B 0E5

