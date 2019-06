/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le député Gerretsen rencontre à Kingston le bénéficiaire de la subvention dans le cadre du Défi sur le plastique/

KINGSTON, ON, le 24 juin 2019 /CNW/ - Le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, annoncera à Kingston, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, le nom du récipiendaire de la subvention du Défi sur le plastique.

Heure : 13 h (HAE)



Date : Le mardi 25 juin 2019



Lieu : Launch Lab Kingston

Situé à Innovation Park de l'Université Queen's

945, rue Princess, Kingston (Ontario) K7K 6X3

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Jocelyn Lubczuk, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-548-7863, Jocelyn.lubczuk@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

