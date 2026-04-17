/R E P R I S E -- Avis aux médias : Le député du PLQ Marc Tanguay, en tournée dans la région de l'Estrie/

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le député du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, Marc Tanguay se rendra dans la région de l'Estrie, le vendredi 17 avril.

L'élu libéral profitera de sa présence dans la région pour visiter l'organisme Famille Espoir et la Maison de la famille de Sherbrooke, afin de discuter des enjeux qui le préoccupe.

Marc Tanguay sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]