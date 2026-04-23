/R E P R I S E -- Avis aux médias : Le député du PLQ Gregory Kelley, en tournée dans les Laurentides et Laval/

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le député du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse, Gregory Kelley se rendra dans les régions des Laurentides et de Laval, ce jeudi 23 avril.

L'élu libéral profitera de sa présence pour visiter les organismes, Le Petit Peuple et Persévérons ensemble dans les Laurentides, puis le Regroupement des maisons des jeunes du Québec à Laval, et terminera la journée à la Maison des Jeunes de Pierrefonds, afin de discuter des enjeux qui le préoccupe.

Gregory Kelley sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]