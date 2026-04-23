/R E P R I S E -- Avis aux médias : Le député du PLQ André A. Morin en tournée dans Charlevoix/

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le député du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin se rendra dans de Charlevoix, ce jeudi 23 avril.

L'élu libéral profitera de sa présence pour rencontrer le maire de Baie-Saint-Paul, M. Michael Pilote, la directrice générale de l'Hôtel Le Germain, les Entreprises Jacques Dufour, et terminera sa journée par une rencontre avec la Chambre de commerce de Charlevoix.

André A. Morin sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]