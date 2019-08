/R E P R I S E -- Avis aux médias : Le CPQ sera présent à la consultation générale et auditions publiques sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022 »/

MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction du CPQ (Conseil du patronat du Québec), Yves-Thomas Dorval, sera à Québec pour la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022 ». Il sera disponible pour répondre aux demandes des médias par téléphone et sur place.

Aide-mémoire :



Quoi : Le CPQ présente ses commentaires sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022 » Qui : Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ Où : Québec Quand : Mardi 13 aout 2019, 16h15

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Camilla Sironi, Directrice des communications, Conseil du patronat du Québec, csironi@cpq.qc.ca, Bureau : 514-288-5161 poste 227, Cell. : 438 349-6656

