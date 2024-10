MALLORYTOWN LANDING, ON , le 11 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, fera une annonce concernant la mise en œuvre de la politique d'intendance autochtone de Parcs Canada au cours d'une cérémonie tenue par la communauté autochtone.

En voici les détails :

Date : Le 15 octobre 2024



Heure: 13 h 00 HAE



Lieu: Mallorytown Landing, Parc national des Mille-Îles

1121 promenade des Mille-Îles,

Mallorytown (Ontario) K0E 1R0

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et R.S.V.P. : Relations médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]