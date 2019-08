/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Canada, le gouvernement du Nunavut et Nunavut Tunngavik Inc. signeront une déclaration d'intention commune sur la construction d'un centre de traitement/

IQALUIT, le 16 août 2019 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, et David Joanasie, ministre de la Culture et du Patrimoine au gouvernement du Nunavut, et Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Inc., signeront une déclaration d'intention commune sur la voie à suivre pour la construction d'un centre de traitement au Nunavut.

Le ministre O'Regan rencontrera les médias après la signature.

Date : Le lundi 19 août 2019

Heure : 13 h 30 (HAE)



Lieu :

Frobisher Inn

Salle Koojesse

Complexe Astro Hill

Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0

Suivez-nous sur Twitter :

Ministre Seamus O'Regan (https://twitter.com/Min_ServAutoch)

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: (média) : Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Services aux Autochtones, 873-354-0987; Relations avec les médias, SAC, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca