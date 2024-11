OTTAWA, ON, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que les coprésidents Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, prononceront le discours d'ouverture lors de la réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne.

Participation des médias :

Le discours d'ouverture des coprésidents sera accessible aux médias (caméras seulement).

Date : le vendredi 8 novembre 2024

Heure : 12 h 30 (HE) (les médias doivent être sur place à 12 h au plus tard)

Lieu : 90, rue Elgin

Pièce 2005

Ottawa ON K1P 5E9

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire au préalable auprès de l'équipe des relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, à : [email protected].

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Inuit Tapiriit Kanatami, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]