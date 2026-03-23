/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement de la Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles, qui se déroule sur le thème As-tu le droit?, du 23 au 27 mars, les représentants des médias sont conviés à une prise d'images lors d'un atelier qu'animera la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, dans une école secondaire de Trois-Rivières.

L'atelier, développé en collaboration avec Éducaloi, sera rendu disponible à tous les enseignants du Québec afin qu'ils puissent aussi l'offrir à leurs élèves.

Les médias sont conviés à se joindre aux élèves pour assister à la dernière partie de l'activité. Par la suite, Sonia LeBel, le directeur général d'Éducaloi, Frédérick Roussel, et des élèves seront disponibles pour accorder des entrevues.

Les journalistes qui souhaitent participer doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 h, le 23 mars 2026.

DATE : Le lundi 23 mars 2026

Arrivée pour 10 h LIEU : Trois-Rivières

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

Source : Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, marylè[email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]