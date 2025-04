/R E P R I S E -- Avis aux médias - Laïcité dans le réseau de l'éducation et équité dans l'accès aux services de garde éducatifs - Passage de la CSQ en commission parlementaire sur les projets de loi no 94 et no 95/

QUÉBEC, le 23 avril 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et certaines de ses fédérations participeront, ce jeudi 24 avril, aux consultations particulières dans le cadre de l'étude des projets de loi no 94, Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives, et no 95, Loi favorisant l'équité dans l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dispensés par les titulaires de permis.

Laïcité dans le réseau de l'éducation

Éric Gingras, président de la CSQ, Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), et Jacques Landry, président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), témoigneront devant la Commission de la culture et de l'éducation, à 11 h 15.

Ils seront disponibles sur place pour des entrevues individuelles.

Équité dans l'accès aux services éducatifs à l'enfance

Le président de la CSQ et la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), Éric Gingras et Anne-Marie Bellerose, seront également de passage devant la Commission des relations avec les citoyens, à 14 h, afin de présenter un mémoire conjoint.

Tous deux seront ensuite disponibles sur place pour des entrevues individuelles.

