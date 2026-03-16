/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Ville de Montréal et la communauté irlandaise lancent les festivités de la Saint-Patrick/

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Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

16 mars, 2026, 06:00 ET

MONTRÉAL, le 15 mars 2026 /CNW/ - Le conseiller associé aux universités et à l'enseignement supérieur, au centre-ville et à la communauté anglophone, M. Leslie Roberts, et le conseiller associé à la culture, à la diversité, à l'inclusion, aux relations avec les peuples autochtones et au vivre-ensemble au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Josué Corvil, invitent les membres des médias au lancement des festivités de la Saint-Patrick qui se déroulera à l'hôtel de ville.

Date :     Le lundi 16 mars 2026

Heure :   10 h

Lieu :     Hall d'honneur
               Hôtel de ville de Montréal

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]

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