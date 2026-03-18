QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, parlera de mesures visant à rendre le coût de la vie plus abordable. Elle sera en compagnie de l'honorable Jean‑Yves Duclos, député de Québec-Centre, pour visiter un service bénévole d'aide à la production de déclarations de revenus. Un point de presse suivra.

Date : Le mercredi 18 mars 2026 Heure : 14 h (HAE) Lieu : Patro Laval

145, rue Bigaouette

Québec (Québec)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]