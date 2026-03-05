JASPER, AB, le 5 mars 2026 /CNW/ - Pour reconstruire la ville de Jasper, il faut que tous les ordres de gouvernement prennent des mesures pour s'assurer que les logements, les infrastructures et les services sont rétablis dans la collectivité à la suite des feux de forêt dévastateurs de 2024.

Plus tôt cette année, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a été nommée comme responsable ministérielle pour Jasper. Dans son nouveau rôle, la ministre Olszewski coordonne les efforts de reprise et de reconstruction entrepris par le gouvernement fédéral. Elle collabore avec des partenaires provinciaux, municipaux et autochtones pour faire progresser les projets et obtenir des résultats durables pour la collectivité de Jasper. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir Jasper et travaille à faire avancer les priorités locales en partenariat avec la municipalité, le gouvernement de l'Alberta et les parties prenantes de la collectivité. Dans le cadre de cet engagement à répondre aux priorités des collectivités ayant de grands besoins, le gouvernement du Canada soutient la construction de logements locatifs à des loyers inférieurs au marché dans le parc national Jasper.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 14,3 millions de dollars afin d'aider à construire 40 logements locatifs dont les loyers seront inférieurs à ceux du marché, pour les personnes qui vivent et travaillent dans le Parc national Jasper. L'ensemble résidentiel portera le nom de Connaught Below Market Housing Development et sera situé au 737, Connaught Drive. La construction de cet immeuble d'appartements de faible hauteur devrait être achevée à la fin de 2026.

Le financement de ce projet a été octroyé spécialement pour remédier aux conséquences des feux de forêt. Il marque une étape importante dans les efforts continus de rétablissement et de reconstruction déployés par la collectivité.

Les efforts de reconstruction de logements à Jasper cadrent avec des initiatives fédérales plus vastes visant à accroître l'offre de logements. Maisons Canada fait partie de ces efforts, qui visent à aider à accélérer la construction résidentielle et à soutenir l'aménagement de logements abordables, de logements de transition, de logements avec services de soutien et de logements communautaires grâce à la collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones.

La réalisation de cet ensemble résidentiel est aussi soutenue par le gouvernement de l'Alberta, qui fournit 12 millions de dollars en financement dans le cadre de l'Affordable Housing Partnership Program (AHPP) de l'Alberta. Ce financement permettra aussi la construction de 40 logements supplémentaires dans la phase 2 de l'ensemble résidentiel. L'AHPP encourage la créativité et l'innovation et soutient un éventail d'options de logement, y compris des logements spécialisés, des logements pour ménages à revenus mixtes et des logements à usage mixte. Les investissements de l'AHPP sont admissibles à un financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

On a également souligné aujourd'hui les progrès impressionnants réalisés par la municipalité de Jasper dans ses engagements pris dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. La municipalité a connu une excellente première année : elle a largement dépassé sa prévision de 250 logements en délivrant des permis pour 365 habitations. Étant donné que son plan d'action mise sur la densification, 90 % des unités pour lesquelles des permis ont été délivrés sont situées dans des immeubles de densité moyenne ou sont des logements du chaînon manquant. La municipalité de Jasper a donc reçu son deuxième versement du gouvernement fédéral, au montant de 2,3 millions de dollars. Le Fonds pour accélérer la construction de logements continue d'avoir une incidence positive partout au Canada en encourageant les administrations locales à voir grand et à innover dans leurs solutions à la crise du logement.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi que par l'honorable Martin Long, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta et député provincial de West Yellowhead, Richard Ireland, maire de la municipalité de Jasper, et Andrew Campbell, président et directeur général par intérim et vice-président principal de la transformation de Parcs Canada.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à ce partenariat, nous accélérons la construction de logements accessibles pour les personnes qui en ont le plus besoin. Des ensembles résidentiels comme celui de Jasper Connaught prouvent que, lorsque tous les ordres de gouvernement unissent leurs efforts, il est possible d'accélérer les mises en chantier et de construire des logements écoénergétiques de grande qualité qui aident les collectivités à s'épanouir. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« En tant qu'Albertaine, je comprends la place spéciale que Jasper occupe dans le cœur des gens de notre province et de partout au pays. La collectivité a fait preuve d'une résilience extraordinaire face à l'adversité. Les efforts de reconstruction à Jasper vont bon train, mais le travail n'est pas encore terminé. Le logement demeure particulièrement problématique, et l'annonce d'aujourd'hui est une étape importante pour répondre aux besoins. En tant que responsable ministérielle du gouvernement du Canada pour Jasper, je demeure déterminée à respecter notre engagement à l'égard de cette collectivité. En partenariat avec la province de l'Alberta et la municipalité de Jasper, nous poursuivons notre travail pour reconstruire Jasper, en mieux. » - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Jasper est en voie de se remettre sur pied, grâce à la force et à la résilience de sa population et de sa collectivité, ainsi qu'aux partenariats que Parcs Canada continue de faire progresser. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir la collectivité non seulement pendant sa reconstruction, mais aussi lorsqu'elle en sortira plus forte et plus résiliente qu'auparavant.

L'investissement dans le logement abordable annoncé aujourd'hui aidera à faire en sorte que les personnes qui vivent et travaillent ici puissent demeurer au cœur du renouvellement de Jasper. » - L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature et ministre responsable de Parcs Canada

« Pendant que Jasper poursuit ses efforts de reconstruction, le gouvernement de l'Alberta est fier de soutenir la création d'ensembles de logements qui aident la collectivité à se rebâtir, en mieux. En investissant dans le logement abordable permanent, nous soutenons les efforts de reconstruction aujourd'hui et nous préparons Jasper pour les générations à venir. » - L'honorable Jason Nixon, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du Logement

« À mesure que Jasper continue de se rétablir, ma priorité en tant que député provincial de Jasper est que le gouvernement de l'Alberta investisse dans les infrastructures et le logement abordable dont cette collectivité a besoin. Des projets comme l'ensemble de logements abordables Connaught aident les familles de ma circonscription à se reconstruire et à rester enracinées dans notre collectivité. » - L'honorable Martin Long, ministre de l'Infrastructure et député provincial de West Yellowhead

« Le logement est essentiel au bien-être de notre collectivité et est au cœur du rétablissement et de la durabilité future de Jasper. Nous sommes reconnaissants du soutien considérable fourni par la SCHL et le gouvernement de l'Alberta, ainsi que du partenariat avec Parcs Canada, qui met des terrains à notre à disposition pour ce projet. Toutes ces mesures nous aideront à faire que les personnes qui vivent et travaillent à Jasper continuent d'y avoir un chez-soi tout en répondant aux besoins de longue date en matière de logement de notre collectivité. » - Richard Ireland, maire de la municipalité de Jasper

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Le financement fourni pour l'ensemble au 737, Connaught Drive est le suivant : 14,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 12 millions de dollars de l'Affordable Housing Partnership Program (AHPP) de l'Alberta, programme qui est admissible à un financement par contributions équivalentes en vertu de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. 250 000 $ de la Municipalité de Jasper.

Le gouvernement de l'Alberta a engagé plus de 640 millions de dollars dans l' Affordable Housing Partnership Program . Les 443 millions de dollars investis à ce jour ont soutenu la création de plus de 4 500 logements abordables partout dans la province. Le financement du Programme de partenariats pour le logement abordable est admissible à un financement par contributions équivalentes en vertu de l'Entente bilatérale dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de 2017 conclue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Alberta.

. Les 443 millions de dollars investis à ce jour ont soutenu la création de plus de 4 500 logements abordables partout dans la province.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

