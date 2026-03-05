MRC DE L'ISLET, QC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Municipalité régionale de comté (MRC) de L'Islet sont fiers d'inaugurer une maison d'hébergement de deuxième étape (MH2) de neuf unités pour femmes et enfants vivant de la violence conjugale post-séparation (VCPS). Il s'agit d'un investissement de plus 5,8 M$.

Cette activité a été faite par la whip adjointe du gouvernement et députée de Sherbrooke, l'honorable Élisabeth Brière. Elle était accompagnée par le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du préfet de la MRC de L'Islet, M. Normand Caron, et de la directrice du Centre-Femmes La Jardilec, Mme Christiane Bourgault.

Les gouvernements du Canada et du Québec ont investi dans ce projet plus de 4,8 M$ par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La MRC de L'Islet a, quant à elle, contribué de différentes façons au projet, notamment en fournissant une partie de l'ameublement des neuf unités d'habitation. Le montage financier a été consolidé grâce à la contribution de donateurs privés, entre autres le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins et la Fondation Mirella et Lino Saputo.

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nos investissements dans la création de logements sociaux et abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Cette aide financière permet d'héberger des femmes victimes de violence conjugale dans un contexte de postséparation, et leurs enfants, dans un cadre sécuritaire. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécoises puissent accéder à un environnement bienveillant, où reconstruire leur avenir dans de meilleures conditions devient possible. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement s'attaque à la crise du logement en investissant dans tous les types d'habitation, dans la MRC de L'Islet, comme partout au Canada. L'inauguration de La Jardilec est une grande avancée pour la collectivité, puisque ces logements permettent aux femmes les plus vulnérables et leurs enfants de trouver une qualité de vie et une stabilité résidentielle, mais avant tout, la paix d'esprit que cette sécurité va leur apporter. »

L'honorable Élisabeth Brière, whip adjointe du gouvernement et députée de Sherbrooke

« L'ouverture dans ma circonscription d'une maison de deuxième étape destinée aux femmes victimes de violence conjugale dans un contexte de postséparation ainsi qu'à leurs enfants représente bien plus qu'un nouveau service dans notre communauté. C'est un geste puissant de solidarité et un engagement fort à offrir un milieu de vie sécurisant, un espace où il est possible de reprendre son souffle dans un environnement sain. Je salue le travail des dirigeantes du Centre-Femmes La Jardilec, qui ont porté ce projet avec conviction, ainsi que celui de tous les partenaires. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« La MRC est fière de soutenir cette initiative d'envergure avec son Fonds de soutien aux projets structurants. Nous avons la chance collective de pouvoir compter sur une organisation comme le Centre-Femmes La Jardilec, avec des intervenantes dévouées, compétentes et profondément engagées envers le bien-être de la population. »

Normand Caron, préfet de la MRC de L'Islet

« Le Centre-Femmes La Jardilec est vraiment fier de la réalisation de cette maison de deuxième étape, qui accueillera des femmes et des enfants dans un environnement sécuritaire et chaleureux qui leur permettra de se reconstruire à la suite des traumatismes vécus. »

Christiane Bourgault, directrice du Centre-Femmes La Jardilec

« En ouvrant une maison d'hébergement de deuxième étape, le Centre-Femmes La Jardilec franchit une étape cruciale pour les femmes et les enfants qui vivent de la violence conjugale postséparation dans Chaudière-Appalaches. C'est une ressource essentielle qui peut dès maintenant changer des vies. L'Alliance est fière d'avoir soutenu ce projet du début à la fin, avec l'aide de la Société d'habitation du Québec. »

Mélanie Miranda, coordonnatrice habitation, Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape

Depuis 1983, le Centre-Femmes La Jardilec offre un lieu de rencontre, d'information, d'entraide, de réflexion et d'action aux femmes des 28 municipalités des MRC de Montmagny et de L'Islet. Sa mission principale est d'améliorer les conditions de vie des femmes.

En créant une maison de deuxième étape, le Centre-Femmes La Jardilec est désormais en mesure d'offrir un milieu sécuritaire à des femmes et enfants qui vivent de la violence conjugale postséparation. Cela vient concrétiser et renforcer son volet d'interventions visant à contrer la violence faite aux femmes.

Les maisons d'hébergement de deuxième étape visent à offrir un hébergement sécuritaire à moyen terme et un accompagnement à des femmes qui vivent de la violence conjugale postséparation. Celles-ci y demeurent en moyenne 8 mois et demi.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable. Suivez la SCHL sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape (Alliance MH2)

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) compte 38 maisons membres dans 15 régions du Québec dont l'objectif principal est la prévention de l'homicide conjugal. Elles offrent des services spécialisés en violence conjugale postséparation, au regard de la dévictimisation, de l''analyse de la dangerosité du conjoint, des impacts sur les enfants exposés à la violence conjugale, de la réinsertion sociale des victimes et de l'autonomisation des femmes hébergées.

Visitez le https://www.alliancemh2.org/ et suivez l'Alliance MH2 sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

