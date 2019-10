/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Monnaie royale canadienne dévoilera une nouvelle pièce de collection sur laquelle figure Louis Riel et une inscription en Mitchif, la langue officielle de la Nation des Métis/

WINNIPEG, le 21 oct. 2019 /CNW/ - En partenariat avec la Fédération Métisse du Manitoba, la Monnaie royale canadienne dévoilera une nouvelle pièce de collection en argent soulignant le 175e anniversaire de naissance de Louis Riel. Pour la première fois de l'histoire canadienne, une inscription en Mitchif, la langue officielle de la Nation des Métis, est gravée sur une pièce de collection. Le dévoilement aura lieu à l'Hôtel Fort Garry à Winnipeg en date du 22 octobre 2019.

Où : L'Hôtel Fort Garry

Concert Hall, 7e étage

222, Broadway

Winnipeg, MB



Quand : Mardi 22 octobre 2019

Arrivée des médias et des invités : 10 h 00

Allocution et dévoilement : 10 h 30



Qui : Monsieur Thomas Roche, Directeur, Manufacture de Winnipeg, Monnaie Royale Canadienne

Monsieur David Chartrand, président, Fédération Métisse du Manitoba (FMM)

Monsieur Clément Chartier, président, Métis National Council

David Garneau, Artiste de la pièce

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alexandre Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, reeves@monnaie.ca; Graeme Houssin, Spécialiste des communications, Fédération Métisse du Manitoba (FMM), Téléphone : 204-451-0604, graeme.houssin@mmf.mb.ca

Related Links

https://www.mint.ca/