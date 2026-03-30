EDMONTON, AB, le 27 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, qui fera une annonce concernant les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour prévenir la criminalité à Edmonton.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : en personne

Date : lundi 30 mars 2026

Heure : 10 h 45 (HAR)

Lieu :

Hôtel de ville d'Edmonton (Salle de la ville)

1, Sir Winston Churchill Square

Edmonton (Alberta)

Remarque à l'intention des médias

Les représentants des médias sont priés d'entrer par la porte d'entrée sud, accessible depuis le stationnement, et de s'enregistrer à la réception pour accéder au lieu de l'événement.

Sécurité :

Les représentants des médias accrédités et les invités devront se soumettre à un contrôle de sécurité à leur arrivée sur le site. Une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement est exigée. Veuillez arriver à l'avance afin de prévoir suffisamment de temps pour le contrôle de sécurité.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-574-6781, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]