Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
11 août, 2025, 10:00 ET
REGINA, SK, le 8 août 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies annoncera des investissements fédéraux destinés à des projets qui profiteront aux entreprises de la Saskatchewan qui utilisent l'intelligence artificielle pour innover et faire croître l'économie.
Date :
Le 11 août 2025
Heure :
1 h 00 (HAR) (à confirmer)
Endroit :
Ground Truth Agriculture Inc.
1734, promenade Macrae
Regina (Saskatchewan)
Les médias sont invités à assister à l'annonce.
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personne-ressource : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753
