/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly se joindra à Apotex Health Corp. pour la cérémonie d'ouverture des marchés du Groupe TMX et prononcera une allocution sur le secteur des sciences de la vie/English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
11 juin, 2026, 06:00 ET
TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, participera à la cérémonie d'ouverture des marchés du Groupe TMX. À cette occasion, elle prononcera une allocution sur le secteur des sciences de la vie au Canada et sur le rôle essentiel que joue l'industrie pharmaceutique dans le renforcement de l'économie.
Date : Le jeudi 11 juin 2026
Heure : 8 h 30 (heure de l'Est)
Lieu : Toronto (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Catherine Thomas à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Catherine Thomas, Vice-présidente, Global Communication, Apotex Health Corp., [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
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