/R E P R I S E --Avis aux médias - La ministre Joly participera à une discussion informelle lors du Sommet Canada-États-Unis de 2026 du Eurasia Group/

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, participera à une discussion informelle à l'occasion du Sommet Canada-États-Unis tenu par le Eurasia Group. La discussion, animée par Rana Foroohar, portera sur les industries touchées par les droits de douane ainsi que sur les relations canado-américaines en général.

Date : Le jeudi 11 juin 2026

Heure : 17 h (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de contacter [email protected] pour obtenir les détails relatifs au lieu de l'événement et confirmer leur présence.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Nadyah Hilmi, Eurasia Group, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]