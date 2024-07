THUNDER BAY, ON, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor et députée de Thunder Bay, se rendra à Thunder Bay pour parler des versements liés à la Remise canadienne sur le carbone pour les particuliers et les familles qui seront envoyés le lundi 15 juillet, ainsi que de la façon dont la Remise canadienne sur le carbone sera avantageuse pour les petites entreprises.

Date : Lundi 15 juillet 2024

Heure : 16 h (HE)

Lieu : Parc Hillcrest

Thunder Bay (Ontario)

Pour plus de renseignements et RSVP (médias) : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]