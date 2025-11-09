/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty fera une annonce à Gaspé concernant des investissements du Budget 2025 pour la Gaspésie/ English
Nouvelles fournies parServices aux Autochtones Canada
09 nov, 2025, 08:00 ET
GASPÉ, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, tiendra une conférence de presse pour mettre en relief les investissements prévus dans le budget fédéral.
Date : Le lundi 10 novembre 2025
Heure : 11 h 30 (HE)
Lieu :
Chantier Naval Forillon
6, rue du Chantier-maritime,
Gaspé, Québec, G4X 2R6
Suivez-nous sur X :
SOURCE Services aux Autochtones Canada
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]
