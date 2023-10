/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Ministre Anand fera une annonce sur le programme de démarches réparatrices pour la fonction publique fédérale/

OTTAWA, ON, le 20 oct. 2023 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor du Canada, l'honorable Anita Anand, fera une mise à jour sur les prochaines étapes dans la création d'un programme de démarches réparatrices pour les effectifs de la fonction publique.

La ministre Anand et les membres du groupe d'experts seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

Date

Le 23 octobre 2023

Heure (heure locale)

13 h 15

Endroit

Théâtre national de la presse

Salle 325

180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

