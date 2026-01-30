DARTMOUTH, NS, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Bob Gloade, chef de la Première Nation Millbrook, feront une annonce importante concernant les terres de réserve et le développement économique de la communauté de la Première Nation.

Date : Le 30 janvier 2026

Heure : 11 h 30 (HA)

Lieu :

Édifice Atlantic Policy Congress

153, rue Willowdale

Dartmouth, N-E, B2V 0A5

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]; Stefan Carty, Agent des communications, Première Nation Millbrook, [email protected], 902-324-8644