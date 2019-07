/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est remise à 29 personnes/

HAMILTON, ON, le 26 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, remettra la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à 29 personnes dans le cadre d'une cérémonie en Ontario afin de reconnaître les efforts qu'elles déploient pour améliorer le bien-être des vétérans et souligner leurs sacrifices et leurs réalisations.

Lieu : Canadian Warplane Heritage Museum

9280, route de l'Aéroport

Mount Hope, Ontario



Date : 29 juillet 2019



Heure : 10 h 30 HAE

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est décernée chaque année à des Canadiens d'exception qui ont contribué de façon exemplaire au bien-être des vétérans ou à la commémoration de leurs sacrifices et de leurs réalisations.

