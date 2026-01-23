/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mairesse Soraya Martinez Ferrada annoncera des mesures concrètes pour s'attaquer à la crise du logement/

23 janv, 2026, 06:00 ET

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - La mairesse de la Ville de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la responsable de l'habitation et de l'urbanisme, Caroline Braun, invitent les médias à une conférence de presse pour annoncer des mesures en matière de logement.

Date :

Le vendredi 23 janvier 2026

Heure :

8 h 30

Lieu :

Salle du Pin-Blanc, hôtel de ville de Montréal

Accès par le 510, rue Gosford

