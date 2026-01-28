/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mairesse de Montréal et le président du comité exécutif soulignent l'adoption du budget/

Veuillez noter que la salle dans la section "LIEU" a changé.

MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le président du comité exécutif, Claude Pinard, invitent les membres des médias à un point de presse à la suite de l'adoption du budget.

DATE : Mercredi 28 janvier 2026 HEURE : Aux alentours de 16 h

(l'heure exacte dépendra de la fin du conseil municipal) LIEU : Salon Maisonneuve, hôtel de ville de Montréal

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Sources : Joanna Kanga, Attachée de presse principale de la mairesse, 438 221-5117, [email protected]; Rosiane Tessier, Attachée de presse du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et protocole, Ville de Montréal, [email protected]