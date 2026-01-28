/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mairesse de Montréal et le président du comité exécutif soulignent l'adoption du budget/

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
28 janv, 2026, 07:00 ET
Veuillez noter que la salle dans la section "LIEU" a changé.
MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le président du comité exécutif, Claude Pinard, invitent les membres des médias à un point de presse à la suite de l'adoption du budget.
|
DATE :
|
Mercredi 28 janvier 2026
|
HEURE :
|
Aux alentours de 16 h
|
LIEU :
|
Salon Maisonneuve, hôtel de ville de Montréal
Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence auprès de [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Sources : Joanna Kanga, Attachée de presse principale de la mairesse, 438 221-5117, [email protected]; Rosiane Tessier, Attachée de presse du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et protocole, Ville de Montréal, [email protected]
Partager cet article