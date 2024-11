/R E P R I S E --Avis aux médias - La mairesse de Montréal et des partenaires demandent un contrôle plus ferme des armes à feu au Canada/

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le responsable de la sécurité publique, Alain Vaillancourt, et la responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées, Josefina Blanco, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse portant sur le contrôle des armes à feu et sur la nécessaire intervention du gouvernement du Canada en la matière.

Pour l'occasion, les personnes élues seront accompagnées de plusieurs membres de PolySeSouvient, dont Nathalie Provost, survivante et principale porte-parole du collectif, Heidi Rathjen, témoin et coordonnatrice, ainsi qu'un représentant des familles des victimes et des représentants du mouvement étudiant pour le contrôle des armes PAS_ICI.

Date : Le mardi 19 novembre 2024



Heure : 11 h



Lieu : Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes accrédités

ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

