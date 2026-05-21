/R E P R I S E -- Avis aux médias : La députée du PLQ Virginie Dufour tiendra des rencontres stratégiques à Laval et Montréal/

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - La députée des Mille-Îles et porte-parole du PLQ en matière d'environnement, Virginie Dufour, tiendra des rencontres demain, le jeudi 21 mai, à Laval et à Montréal.

L'élue libérale profitera de cette journée pour échanger avec la direction de l'Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ) à Laval. Par la suite, elle se rendra à Montréal pour participer à une table ronde organisée par Propulsion Québec, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent .

Virginie Dufour sera disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]