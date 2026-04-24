/R E P R I S E -- Avis aux médias : La députée du PLQ Marie-Claude Nichols sera présente au Rendez-vous des élu-es municipaux du Bas-Saint-Laurent/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
24 avr, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - La députée du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, Marie-Claude Nichols, se rendra à Rivière-du-Loup, ce vendredi 24 avril.
L'élue libérale profitera de sa présence pour participer au Rendez-vous des élu-es municipaux du Bas-St-Laurent et à une Table de discussion avec la MRC de Montmagny, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.
Marie-Claude Nichols sera également disponible pour des entrevues.
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]
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