/R E P R I S E --Avis aux médias : La députée du PLQ Jennifer Maccarone en tournée à Laval/

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - La député du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, se rendra à Laval, ce vendredi 24 avril.

L'élue libérale profitera de sa présence pour rencontrer le Service de sécurité incendie de la Ville de Laval, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Jennifer Maccarone sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]