/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Cérémonie annuelle du Souvenir au Sénat donne le coup d'envoi à la Semaine des vétérans/

OTTAWA, le 1er nov. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAuley, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, prononcera une allocution et déposera une couronne lors de la Cérémonie annuelle du Souvenir au Sénat pour donner le coup d'envoi à la Semaine des vétérans. Des vétérans, des membres des Forces armées canadiennes et leurs invités seront également présents.

Lieu : salle du Sénat

Édifice du Sénat du Canada

2, rue Rideau

Ottawa (Ontario)



Date : Lundi 4 novembre 2019



Heure : 11 h HNE



Remarque aux médias

Les représentants des médias devraient se présenter à l'avance.

Les journalistes qui ne sont pas membres de la tribune de la presse parlementaire doivent obtenir leur accréditation auprès de celle-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Pierre Cuguen à l'adresse pierre.cuguen@parl.gc.ca.

Dans le cadre de la Semaine des vétérans, du 5 au 11 novembre, nous rendons hommage à tous ceux et celles qui ont servi le Canada, hier et aujourd'hui, en temps de guerre, de conflit militaire et de paix. Le thème de cette année est le 75e anniversaire de la campagne d'Italie, l'un des nombreux jalons clés qui ont mené à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #LeCanadasesouvient et #Italie75 ou visitez le site veterans.gc.ca/LeCanadasesouvient.

