/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ tiendra une Journée de mobilisation sur l'immigration et les relations interculturelles à Sherbrooke/

MONTRÉAL, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le contexte actuel de diversité accrue dans les municipalités, les élues et élus jouent un rôle fondamental afin de créer des milieux de vie inclusifs et accueillants. C'est dans ce contexte que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tiendra le 11 octobre prochain, à Sherbrooke, une Journée de mobilisation sur l'immigration et les relations interculturelles.

L'événement, animé par madame Karima Brikh, animatrice, journaliste et documentariste, permettra de mettre en commun les bonnes pratiques et les savoirs scientifiques afin de transformer les différences interculturelles en atout pour les municipalités. Par un programme riche réunissant expertes et experts chevronnés, actrices et acteurs de terrain ainsi qu'intervenantes et intervenants de différents milieux, les municipalités pourront bonifier leurs outils et initiatives en matière de relations interculturelles et mieux comprendre comment mettre en œuvre une démarche interculturelle qui prend en compte les spécificités de leur milieu de vie.

Parmi les personnalités qui prendront la parole lors de cette journée de mobilisation, mentionnons entre autres :

M me Marie-Claude Brûlé, directrice du SANA Shawinigan;

Marie-Claude Brûlé, directrice du SANA Shawinigan; M. Alexandre Cusson , président de l'UMQ et maire de Drummondville ;

, président de l'UMQ et maire de ; M me Chantal Deschamps , mairesse de Repentigny;

, mairesse de Repentigny; M me Manal Drissi , chroniqueuse;

, chroniqueuse; M me Annie Godbout , conseillère municipale de Sherbrooke et présidente du Comité des relations interculturelles et de la diversité de Sherbrooke ;

, conseillère municipale de et présidente du Comité des relations interculturelles et de la diversité de ; M. Steve Lussier , maire de Sherbrooke ;

, maire de ; M. Julien Molé-Verderosa, directeur de Sherbrooke Ville en santé;

M me Véronique Moreau, chef de division - Soutien à la vie communautaire à la Ville de Repentigny ;

Véronique Moreau, chef de division - Soutien à la vie communautaire à la ; M me Josée Néron, mairesse de Saguenay;

Josée Néron, mairesse de Saguenay; M. Marc Parent , maire de Rimouski ;

, maire de ; M. Maxime Pedneaud-Jobin , maire de Gatineau ;

, maire de ; M. Louis T., humoriste;

M. Bob White , professeur titulaire au Département d'anthropologie et directeur du Laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal.

Quoi : Journée de mobilisation de l'UMQ sur l'immigration et les relations interculturelles



Date : Vendredi 11 octobre 2019



Heure : 9 h - 14 h : conférences et panels (ouvert aux médias)

14 h - 16 h : atelier de travail (à huis clos)



Lieu : Salle Sherbrooke

Hôtel Delta Sherbrooke

2685, rue King Ouest

Sherbrooke

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, Tél. : 514 282-7700, poste 279, Cellulaire : 438 827-4560, plemieux@umq.qc.ca

Related Links

http://www.umq.qc.ca