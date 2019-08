/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ participera au 2e Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation à Wendake/

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, et la présidente du Comité conjoint de l'UMQ sur les enjeux autochtones en milieu urbain et mairesse de Chibougamau, madame Manon Cyr, participeront, les 29 et 30 août, à Wendake, au 2e Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation, organisé conjointement par la Ville de Québec et la Nation huronne-wendat. Tout comme lors de la première édition, tenue en août 2018 à Montréal, l'UMQ agira à titre de partenaire de ce sommet.

En compagnie de plusieurs mairesses et maires de différentes régions, Madame Cyr et Monsieur Côté profiteront de l'événement pour réaffirmer la volonté de l'Union de poursuivre son travail et ses efforts de sensibilisation auprès de ses membres afin de favoriser un meilleur dialogue et une compréhension commune entre le milieu municipal et les peuples autochtones.

Madame Cyr et Monsieur Côté seront disponibles pour accorder des entrevues tout au long du sommet. Les demandes peuvent être acheminées à monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias à l'UMQ, au (438) 827-4560 ou à plemieux@umq.qc.ca.

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, Tél. : 514 282-7700, poste 279, Cellulaire : 438 827-4560, plemieux@umq.qc.ca

