/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'opposition officielle répond présent à la marche pour le climat du 27 septembre 2019/

QUÉBEC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que le député de Mont-Royal-Outremont et chef de l'opposition officielle, M. Pierre Arcand, et la députée de Maurice-Richard et porte-parole libérale en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture, Mme Marie Montpetit, répondent présent à la marche pour le climat du 27 septembre 2019, à Montréal. Ils seront accompagnés d'élus libéraux et disponibles pour répondre aux questions avant la marche.

DATE : 27 septembre 2019



HEURE : Dès 12 h 00



LIEU : Monument à sir George-Étienne Cartier

Parc du Mont-Royal, face l'avenue des Pins, dans l'alignement de la rue Rachel

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

