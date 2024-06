OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - Au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier, et Tim Joyce, vice-président, partenariats stratégiques, Canadian Geographic, dévoileront un nouveau programme éducatif à l'intention des étudiants.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le lundi 10 juin 2024



Heure : 10 h 00 HAE



Lieu : Société géographique royale du Canada

50, promenade Sussex, Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias peuvent confirmer leur présence en communiquant avec l'équipe des relations avec les médias de Parcs Canada à [email protected].

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Parcs Canada, Relations avec les médias, 1-855-862-1812, [email protected]; Rosemary Thompson, Vice-présidente, Communication et marketing, Canadian Geographic, 613-240-6739, [email protected]